Mujer se rompe las costillas durante un ataque de tos

Una mujer de 30 años de Wuhan (Hubei, China) se fracturó tres costillas durante un ataque de tos debido a una osteoporosis precoz producida por su adicción al café, bebida de la que ingirió una media de diez tazas diarias en los últimos siete años, informaron el jueves de la semana pasada medios locales.Tras romperse los huesos, la mujer acudió al hospital porque el dolor no le dejaba dormir. Cuando el médico le pregunto por sus hábitos, se quedó sorprendido cuando la paciente le confesó su adición al café y decidió hacerle un análisis para comprobar su densidad ósea. El resultado mostró que la mujer tenía tres costillas rotas además de una osteoporisis precoz, ya que su edad ósea equivale a la de una persona de 60 años.Según Chen Baoujun, médico del departamento de cirugía torácica del centro sanitario al que acudió, este no es el primer caso con el que se topa, dado que en los últimos años se impone la tendencia de no hacer deporte y de consumir una gran cantidad de café, bebidas gaseosas o alcohol, así como tabaco. Baoujun asegura que todo ello reduce el calcio en los huesos y los hace más frágiles.Los expertos aconsejan hacer deporte, comer más alimentos que contengan calcio o fósforo —como marisco, leche o huevos— y tomar más el sol para prevenir esta enfermedad que afecta a los huesos.