Mujer señala a policía de disparar a conductor en choque

POLICÍA MATA a CONDUCTOR, TRAS PERCANCE VIAL

Es el agente de @SSP_CDMX BRAYAN AUSTRIA.

2 conductores discutían por un choque en Vallejo, cuando le pidieron AYUDA.

Testigos aseguran q en el forcejeo, DISPARÓ, SIN MOTIVO.

Él dice q querían ROBAR su arma.

MATÓ de 3 BALAZOS a uno! pic.twitter.com/8ohoy9QGNR — Raúl Gutiérrez (@OpEsMx) August 10, 2019

Luego de que en redes sociales se difundió un video en el que se observa a un hombre que presuntamente fue baleado por un policía capitalino durante un incidente vial en la calzada Vallejo, y quien más tarde perdería la vida, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local puso a disposición de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a los elementos involucrados en los hechos.En el video se observa al joven, quien viste camisa negra con rastros de sangre, mientras una mujer señala a un policía de presuntamente haber disparado al menos en dos ocasiones en contra de la víctima cuando se acercó a atender el incidente vial. A lo que el oficial contesta que éste intentó agredirlo."Fuiste tú, no tenías que tirar un balazo (…) Tú no te vas a ir porque no tenías que disparar”, grita la mujer.La mujer narró que un tráiler que circulaba sobre la calzada Vallejo “nos empezó a empujar con el carro y mira traíamos al bebé. Él en lugar de bajar al trailero se pone a pelear con nosotros y le sacaste un balazo. Tú no tienes que hacer eso”.De acuerdo con un comunicado de la SSC, los hechos ocurrieron el pasado 9 de agosto a las 19:30 horas en la alcaldía de Gustavo A. Madero."De acuerdo a los primeros reportes, dos automovilistas discutían tras un choque en la calzada Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, cuando les pidieron apoyo y empezó un forcejeo, a decir de testigos, al momento de los jaloneos el arma de fuego se accionó accidentalmente”, indicó la dependencia.El oficial fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para que procedan conforme a derecho.Será la Dirección General de Asuntos Internos la encargada de iniciar la investigación administrativa conducente para establecer la posible transgresión a los principios de actuación policial.