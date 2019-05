Mujer sufre calvario por un parto seguro

Yolanda es madre de 2 niños y un bebé que viene en camino. A sus 8 meses de embarazo, recorre las calles de Ramos Arizpe con su hija y el triciclo que utiliza para trabajar, con la preocupación de no saber si su bebé podrá nacer en un centro médico.Originarios del municipio de Múzquiz, llegó a la ciudad hace 3 meses junto con su esposo y sus hijos de 6 y 10 años, quienes ya están inscritos en escuelas del municipio a donde pudieron entrar sin problema gracias a la ayuda de una maestra que les ofreció apoyo.Yolanda cuenta que la necesidad de un mejor salario para mantener a sus hijos los obligó a salir de su ciudad de origen, pues aunque trabajaba en una fábrica el sueldo era muy bajo y con la llegada de un nuevo bebé no sería suficiente para darles lo necesario.Agotada por la rutina de caminar bajo los rayos del sol, se sienta en la sombra de un árbol donde cuenta que comenzaron con una cajita de dulces y posteriormente con una ayuda que solicitaron pudieron comprar el triciclo donde venden chicharrones, dulces y jugos en distintos puntos de la ciudad, pues a veces por las bajas ventas tienen que moverse de lugar para poder generar ingresos y llevar el sustento a casa.Luego de atender a unas jóvenes que se acercan a su carrito a comprar, Yolanda cuenta que lo más difícil de andar vendiendo en las calles es estar bajo el sol pues, por el avanzado estado de su embarazo se cansa más rápido y teme que esto le traiga consecuencias a su bebé.A menos de 4 semanas de dar a luz, a Yolanda le preocupa dónde va a nacer su bebé, pues aunque se dio de alta en el Hospital Ixtlero para poder recibir atención médica, al llegar una enfermera le comentó que por el poco tiempo que tiene en la ciudad era posible que no la atendieran para el parto.Después de esa respuesta, acudió con los encargados del Seguro Popular donde aún no le han notificado si podrá dar a luz ahí o tendrá que buscar otra opción para tener a su bebé.Mientras tanto Yolanda hace todo lo posible por sacar a sus hijos adelante, y aunque tiene el apoyo de su pareja, busca día a día la forma de llevar comida a casa, así como lo que sus hijos requieran para sus estudios.