Mujer trans denuncia malos tratos en gym de Xochimilco

Díganme dónde dice explícitamente que si se me permite usar el vestidor de mujeres? Esto no fue lo que acordamos por teléfono. El correo me lo envió ayer el director de marketing corporativo @SmartFitMx @Alainwho @OphCourse @Cesarlindo0 pic.twitter.com/bP1uCq4FAF — Paulina Malani (@MalaniPaulina) August 7, 2019

Nadie nunca debería sentirse avergonzado por ser quien es, sin embargo, la sociedad muchas veces discrimina a personas con diferentes maneras de pensar.Esto lo sabe bien Paulina Malagón, una mujer trans que a través de Facebook denunció la discriminación que había sufrido por parte de uno de los empleados en un gimnasio ubicado en Xochimilco.El hombre no le permitió ingresar a los vestidores de mujeres y le ofrecieron los vestidores para personas con discapacidad.Paulina compartió en redes sociales la carta que envió a encargados del gimnasio en la que solicita que le dejen usar el vestidor de mujeres pues ha sido agredida en los vestidores de hombres."Me he visto en la incómoda necesidad de ingresar al vestidor de hombres desde que hice pública mi transición al personal de SmartFit, tiempo en el cual he sido víctima de múltiples miradas lascivas y prolongadas, risas y comentarios en tono de burla de varios usuarios”, narró la mujer.Como mujer tengo derecho a que se respete mi identidad por parte de cualquier empresa regida bajo la leyes federales de nuestro país, incluido el Código Civil Federal y de la Ciudad de México, al igual que el artículo 1 Constitucional en materia de derechos humanos, específicamente en el apartado de los motivos que impiden ser sujeto a la discriminación por razón de género”.Aunque la publicación se viralizó, tras los ataques recibidos, Paulina decidió eliminarla, no sin antes, dejar claro que levantó una queja en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred).