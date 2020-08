Mujer trans es discriminada en su empleo, piden que sea ‘discreta’ para no incomodar al dueño

Escuchar Nota

“Hoy mis superiores de RH en donde laboro quisieron hablar conmigo sobre qué pienso hacer respecto a mi identidad, ya que el dueño y Director General de la empresa no acepta personas de la diversidad”, escribió la Psicóloga por la UNAM y futura Maestra en Enfoque en Capital Humano.



“Preguntaron si mi identidad podía ser más discreta para evitar incomodar al dueño, jamás busco ser escandalosa o llamativa, hoy iba con flats blancos, pantalón de vestir, una polo y mis lentes, pero creo que fueron demasiado disruptivos”, expresó Chávez.



“Las mujeres transgénero no son vulnerables de nacimiento o por su condición, son vulnerables por el estigma social. (Ser trans) no es un problema mental, pero representa uno social”, expresó Rebeca Robles, investigadora en Ciencias Médicas.



así como le ocurrió a Nicté Chávez en su actual empleo.Se trata de una mujer trans que compartió su caso en Facebook. Según escribió en dicha red social, cDe acuerdo con el testimonio que brindó en su perfil, no es una persona llamativa, por el contrario, suele usar prendas que son adecuadas para llevar a cabo sus actividades en la empresa en la que trabaja.Aunque por el momento no se habló de un despido, sí le parecería injusto que esto ocurriera porque “su desempeño es por encima de los indicadores de su puesto”.Lamentablemente este caso no es un hecho aislado,No solo están expuestas a la desigualdad, también tienen una calidad de vida con carencias e incluso pueden estar expuestas a la pobreza y a no gozar de acceso a la salud, educación o al empleo.Por otra parte,de acuerdo con un reportaje de El Universal del 2018.información de Radio Fórmula