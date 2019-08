Mujer y joven intentan arrancarse la existencia

Acuña, Coah.- La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de dos intentos de suicidio registrados en este municipio de manera aislada.



Afortunadamente los involucrados no lograron su objetivo, pero no se descarta que intentarán atentar contra su vida nuevamente.



El primer intento suscitado en los primeros minutos de ayer se registró en el fraccionamiento Alamedas, donde una mujer identificada como Esmeralda “N” quiso quitarse la vida colgándose con un cable coaxial que había amarrado a una de las protecciones de la ventana de su vivienda.



Un vecino observó la acción para impedirlo y dar parte a las autoridades. Una vez que tomaron conocimiento tanto Seguridad Pública como la Agencia de Investigación, supieron que esta mujer llevaba tres intentos de suicidio, pero no ha logrado concretarlos.



Horas más tarde pero ahora en la calle Santiago del fraccionamiento Las Américas, un adolescente de 17 años identificado como Óscar “N”, había también intentado quitarse la vida colgándose de la rama de un árbol del patio de su mismo domicilio.



Dentro de las indagaciones se logró saber que este joven desde temprana hora había estado poniendo mensajes en las redes sociales donde decía estar decepcionado de la vida.



Se dijo que ambas personas fueron trasladadas al Hospital General donde horas más tarde habrían de ser dados de alta, si es que no existiera alguna complicación.