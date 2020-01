Mujercitas y Jojo Rabbit se estrenan este fin de semana

Escuchar Nota

Dos entregas más nominadas a los Premios Oscar llegan a las salas de la República Mexicana. Mujercitas, la versión de Greta Gerwig, protagonizada por Saoirse Ronan, Emma Watson y Mery Streepa Jojo Rabbit de Roman Griffin Davis, Taika Waititi y Scarlett Johansson en los estrenos de este viernes 24 de enero delEn la versión de Grewig, conoceremos a las hermanas, March. Jo, Meg, Amy y Bet, cuatro mujeres determinadas a vivir bajo sus propios términos.Jojo Rabbit, una sátira de la Segunda Guerra Mundial, en la que un solitario niño alemán (Roman Griffin Davis), cuya visión del mundo se pone de cabeza cuando descubre que su madre soltera (Scarlett Johansson) está escondiendo a una joven (Thomasin McKenzie) en su ático. Ayudado sólo por su idiota amigo, Adolf Hitler (Taika Waititi), Jojo deberá confrontar su nacionalismo que lo tiene cegado.Cuando Cindy, la niña más fresa de San Pedro, Monterrey (que no es decir poco), le dice a su novio "partidazo" que no quiere casarse con él, sale corriendo a la Ciudad de México, donde nuevas amistades y caminosle enseñan que hay mucho más en las posibilidades de su vida y su talento de lo que ella misma se imagina.Este intenso thriller de acción Ezequiel Mannings (Gary Oldman) interpreta a un criminal que busca matar a Nick (Amith Shah), la única persona dispuesta a testificar en su contra y para ello contrata a unmensajero (Olga Kurylenko) para que sin saberlouna bomba y lo mate, pero después de que ella rescata a Nick de una muerte segura, el dúo debe enfrentarse a un ejército de asesinos despiadados para sobrevivir durante la noche.Presencias del mal, nos lleva a una misteriosa finca en el área rural de Maine donde Kate, quien inicia su trabajo como niñera, está a cargo de dos perturbados huerfanos, Flora y Miles. Rápidamente, ella descubrirá queniños junto con la casa esconden oscuros secretos y que las cosas no son lo que