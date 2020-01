Mujeres de 15 a 19 años, las que más desaparecen en México

Escuchar Nota

“Este tema se acentúa en mujeres de 19 a 22 años y tiene que ver con el aumento en la inseguridad desde 2006. Por los casos que hemos conocido, calculamos que alrededor de 90% de las que desaparecen no vuelven a casa”, lamentó.

“Aunque hay muchos instrumentos que no se tenían antes, observamos cómo las autoridades de todos los niveles se coluden con grupos delictivos y eso dificulta más la búsqueda. También existe el problema de que los mecanismos no son activados inmediatamente, sino que pasan al menos 72 horas para que las autoridades busquen”, dijo.



“El enfoque que toman las autoridades en las desapariciones de menores de edad agrava el problema. Si se les pregunta, podrían decir que éstas derivan de complicaciones intrafamiliares o son culturales porque ‘la muchacha de hoy en día sale’.



“Eso provoca que las primeras horas después de cometer el delito se pierdan, a pesar de que son clave”, detalló la activista.

Las jóvenes que tienen entre 15 y 19. Datos de la Secretaría de Gobernación señalan que en ese rango de edad se ubica 28% de las mujeres de las que no se tiene entre 1960 y 2019. Las autoridades federales registraron ilocalizables en ese periodo a 15 mil 835 personas de ese sector, de las cuales 4 mil 433 tenían entre 15 y 19 años.y alcanzaron el pico más alto en 2017.Especialistas y colectivos de víctimas consultados señalaron que el delito de trata,Aunque las mujeres de ese rango de edad han resultado las más afectadas, eso. El reporte de Gobernación revela que hay desapariciones de quienes son mayores de 80 años y menores de cuatro.Otra prueba más del daño que han sufrido las mujeres de 15 a 19 años es la cantidad de personas que se consideraron desaparecidas y al final fueron localizadas: las estadísticas indican que 20 mil 110 de ellas han estado en una situación así.El Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, de la Segob, también aclara quede los casos se presentaron a partir del año 2006.La inseguridad que padecen las mujeres ha estado en el ojo público en los últimos meses, debido a lasque la población femenina realiza en búsqueda de garantizar sus derechos.De igual formaaño en el que el gobierno federal anunció diversas medidas para contener la vulneración de los derechos de este sector poblacional. En la estrategia participan desde el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) hasta la Secretaría de la Función Pública (SFP).En los datos presentados de la Segob se observa cómo los hechos también impactaron a otros grupos femeninos; por ejemplo, las mujeres de 20 a 24 años forman parte del segundo rango de edad más afectado, pues ha habido mil 945 casos; le siguen las niñas de 10 a 14 años (mil 850); las de 25 a 29 (mil 699); las de 30 a 34 (mil 227); las de 35 a 39 (940), y las de 40 a 44 (670).De igual formas: en el Estado de México ocurrieron 3 mil 216 incidentes; en Tamaulipas, 2 mil 245; en Puebla, mil 445; en Jalisco, mil 188; en Nuevo León, mil 65,; en Sonora, 642; mientras que en Veracruz, 572, y en Chihuahua, 548.Sin hacer un desglose preciso,. El momento en el que se registró el pico más alto en los incidentes fue 2017, y posteriormente la tendencia volvió a la baja.Detalló que,momento en el que inició la llamada guerra contra el narcotráfico.Martín Villalobos, familiar de una mujer desaparecida de 21 años y coordinador de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos, expresó que la pugna emprendida contra grupos delictivos estimuló la desaparición de jóvenes, quienes podrían caer en manos de bandas dedicadas a la trata.Aseveró que la desaparición también está relacionada con el pacto que existe entre gobierno y delincuentes, además de que algunos ministerios públicos pierden horas clave para encontrar a las víctimas.Los datos presentados por la Segob la semana pasada demostraron que en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador desaparecieron 5 mil 184 personas, de las cuales mil 277 eran mujeres.Al conocer estas cifras, Grace Fernández, integrante del colectivo Buscando Desaparecidos México, reiteró quecon fines de explotación sexual.Sin embargo, añadió que otros factores que influyen en este delito son la violencia de género, así como una cultura de las autoridades de no iniciar de inmediato las búsquedas al pensar que las víctimas podrían regresar por su propia cuenta.Por ello, hizo un llamado para que las: “Si bien es responsabilidad del Estado, deben protegerse entre ellas, no podemos esperar a que les suceda algo para tomar acciones. Esto lo van a lograr si se interesan en saber qué sucede y por qué, además de que se unan a la lucha de quienes ya padecen esto para que no les pase”.