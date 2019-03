Mujeres deben estar en casa a la medianoche, dice regidor en Morelia

Ante la inseguridad en aumento para el sector femenino en Morelia y en el resto de Michoacán, el regidor morenista de la capital michoacana, Omar Trujillo Corona, dijo que aunque hay garantías de seguridad para ellas, consideró que las mujeres deben estar en casa a la medianoche."Después de las 12 ya deben de estar en casa, yo creo”, afirmó el regidor.Esta declaración le valió al también exfutbolista michoacano una lluvia de críticas del dirigente de su propio partido y de la oposición."Eso sería una estupidez, así de fácil, tenemos que construir todos un mundo que sea no hombre y mujer, ni mujer y hombre, tenemos que construir un mundo que sea hombre y mujer juntos y Morena trabaja y va a trabajar y está comprometido porque ese es un gran pendiente de nuestra sociedad y también de nuestro planeta”, aseguró Sergio Pimentel, dirigente de Morena en Michoacán.En el PRD, el pensar en una especie de toque de queda solo podría ser un proyecto machista, retrograda y de primitivismo político."Sí es una estupidez del tamaño del mundo, eso es como los que dicen, fíjense la mentalidad de esos machistas estúpidos, luego andan en minifalda y se quejan de que por qué las violan o les faltan al respeto, a mí se me hace eso de un atraso y de un primitivismo político, no lo puedo ver en ningún partido moderno actualizado y progresista”, comentó Antonio Soto Sánchez, dirigente estatal del PRD.El Sol Azteca pidió un cambio de mentalidad de algunos políticos que militan en partidos liberales y progresistas.