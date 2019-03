Mujeres denuncian agresiones de escritores mexicanos

Jorge Rangel, que ni a escritor llega pero sí es compa de muchos escritores en Saltillo, Coahuila. Se metió a un cuarto donde yo dormía borracha, me manoseó y acorraló y no me dejaba salir. #MetooEscritoresMexicanos

El ex novio que intentó ahorcarme porque estaba borracho también está callado con el #MeTooEscritoresMexicanos



¿Casualmente? No lo creo.

Se dice aliado feminista y pues no.

¿También me van a pedir pruebas? Pasó hace cuatro años. No denuncié.



Ya sé que no me van a creer.