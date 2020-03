Mujeres, las más discriminadas en la CDMX: Copred

Escuchar Nota

"Se sigue teniendo un porcentaje muy alto en discriminación por embarazo ya que las empresas las despiden inmediatamente cuando se enteran.



“Es una constante que se sigue viendo, buscamos establecer una estrategia con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo capitalina para atender estos casos", dijo la titular de la Copred.

"Las mujeres siguen siendo un grupo muy vulnerable en cuestión de discriminación y violencia por alguna discapacidad, género o que son afrodescendientes o indígenas.



“Si bien no todas las quejas que recibimos son de mujeres, esto es porque consideran que no deben de llegar al Ministerio Público", dijo.

La presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación () de la Ciudad de México, Geraldina González de la Vega Hernández, dijo queya que, así como por género, preferencia sexual y salud.De acuerdo con el Informe de Casos 2019 del Copred, el año pasado atendió, de los cuales 315 casos se encontraron elementos pertinentes para iniciar una queja o reclamación.En el marco del, de la Vega Hernández detalló que el año pasado —en comparación con 2018—, tuvieron un incremento de quejas y reclamación por discriminación en general, y detalló que en los casos de género, es decir, por el hecho de ser mujer u hombre, se presentaron un incremento de 0.59 por ciento.Por otro lado, y derivado de las, 115 por hombres y siete por oficio y colectivos.Comentó que no tienen la facultad de sancionar administrativamente ya que su norma no lo establece; sin embargo, buscanIndicó que en la investigación se busca determinar si realmente hubo discriminación o un trato injustificado y a partir de esos datos se abre el expediente para el procedimiento conciliatorio.En caso, por ejemplo, de que una empresa no acuda a ese acto, se realiza una; en 2019 se emitieron 13.Éstas constan de la, la cual puede ser, incluso las empresas pueden perder su carácter de proveedores ante las autoridades locales.