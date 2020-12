Mujeres migrantes detenidas en EU demandan a ginecólogo por abuso médico

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Un grupo de mujeres presas en una cárcel migratoria del sur de Estados Unidos, quienes fueron sometidas a procedimientos ginecológicos no consentidos e invasivos, incluyendo operaciones, denunciaron al médico que las atendió en una demanda colectiva.



La abogada Sirine Shebaya informó este martes: “Los abogados que representan a las mujeres que sufrieron abusos médicos en el Centro de Detención del Condado de Irwin introdujeron una demanda colectiva y una queja en nombre de 14 mujeres".



A mediados de septiembre, varias organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que en la prisión migratoria de Irwin, en Georgia, que está gestionada por privados, había una elevada tasa de histerectomías o extracciones de útero.



Esta denuncia nació del testimonio de una enfermera que trabajó en el centro y que relató la alta "tasa de extirpaciones del útero" a detenidas y episodios como el de una migrante a la cual el médico le extirpó el ovario equivocado cuando iba a intervenirla por un quiste.



“Todas ellas fueron sometidas o se les ordenó que se sometieran a procedimientos ginecológicos no consentidos, que no estaban indicados desde el punto de vista médico y que son invasivos y fueron realizados por Mahendra Amin", denunciaron los abogados en una demanda interpuesta en Georgia en la noche del lunes.¿



Según la demanda, "en muchos casos, los procedimientos ginecológicos ejecutados por el acusado contra las demandadas equivalen a actos de agresión sexual".



Una de las mujeres describió el proceso como "la forma más medicalizada en la cual uno podría experimentar la violación".