Mujeres no deben trabajar más de 55 horas semanales

Trabajar muchas horas, más de 55 a la semana, está relacionado con un mayor riesgo de depresión en las mujeres, sugiere un estudio observacional publicado en la edición digital de 'Journal of Epidemiology & Community Health'. Y los fines de semana laborales están asociados con un mayor riesgo en ambos sexos, resaltan los hallazgos.La expansión de las economías globales ha impulsado la necesidad de trabajar fuera del horario estándar de "oficina", un factor que se ha relacionado con una salud física más deficiente. Pero el impacto potencial en la salud mental no se conoce tanto y la investigación hasta la fecha se ha centrado en gran medida en los hombres y/o en trabajos específicos, dicen los autores de este trabajo.Para intentar corregir esto, los investigadores se basaron en datos de 'Understanding Society' y 'UK Household Longitudinal Study' (UKHLS), un seguimiento de la salud y el bienestar de una muestra representativa de 40 mil hogares en todo Reino Unido desde 2009.Los investigadores se centraron en los datos de 11 mil 215 hombres y 12 mil 188 mujeres de la segunda ola de UKHLS en 2010-12, ya que incluía información sobre el empleo. Se midieron los síntomas depresivos utilizando un cuestionario de salud general validado. Usando la semana laboral estándar de 35 a 40 horas como referencia, las semanas laborales se clasificaron como menos de 35 para incluir empleados de medio tiempo; 41-55 (largas horas de trabajo); y 55 y más (horas de trabajo extra largas).Los investigadores analizaron varios contribuyentes potencialmente influyentes: edad; estado civil; paternidad; ingresos y satisfacción con ellos; afecciones de salud a largo plazo; tipo de trabajo y satisfacción con él; grado de control; y calificaciones. En general, los trabajadores de mayor edad, los fumadores y los que ganaban menos y los que tenían menos control del trabajo estaban más deprimidos. Y esto se aplica a ambos sexos.Pero las diferencias de género en los patrones de trabajo eran evidentes. Los hombres tendían a trabajar más horas que las mujeres, con casi la mitad de tiempo más que la cuota estándar en comparación con menos de una de cada cuatro mujeres. Y casi la mitad de las mujeres trabajaban a tiempo parcial en comparación con solo uno de cada siete (15 por ciento) hombres.Te puede interesar: Estos son los síntomas de la "Depresión Sonriente"Las mujeres casadas que también eran madres tendían a no trabajar más horas, pero ocurría lo contrario con los padres casados. Más de dos tercios de los hombres trabajaban los fines de semana frente a alrededor de la mitad de las mujeres. No hubo diferencia en la cantidad de síntomas depresivos entre los hombres que trabajaron menos horas o más que la semana laboral estándar o los fines de semana que trabajaron.Pero el trabajo durante el fin de semana se asoció con síntomas significativamente más depresivos entre los hombres cuando se tuvieron en cuenta las condiciones de trabajo; entre las mujeres, los síntomas depresivos se asociaron con el número de fines de semana trabajados.Y las mujeres que trabajaron 55 o más horas a la semana y/o que trabajaron la mayor parte de los fines de semana registraban la peor salud mental de todas, con síntomas significativamente más depresivos que las mujeres que trabajaban en horario estándar.A modo de explicación, los científicos sugieren que las mujeres presentan más probabilidades de trabajar más horas en ocupaciones dominadas por los hombres, mientras que los fines de semana laborales tienden a concentrarse en empleos del sector de servicios de baja remuneración."Estos trabajos, cuando se combinan con interacciones frecuentes o complejas con el público o los clientes, se han vinculado a niveles más altos de depresión", escriben."Nuestros hallazgos de síntomas más depresivos entre las mujeres que trabajan muchas más horas también podrían explicarse por la doble carga potencial que experimentan las mujeres cuando sus largas horas de trabajo remunerado se agregan a su tiempo en el trabajo doméstico", plantean los investigadores."Los estudios anteriores han encontrado que una vez que se tienen en cuenta las tareas domésticas y el cuidado no remunerados, las mujeres trabajan más tiempo que los hombres, en promedio, y que esto se ha relacionado con una salud física más deficiente", agregan.Este es un estudio observacional, y como tal, no puede establecer la causa. Sin embargo, los autores concluyen: "Nuestros hallazgos deben alentar a los empleadores y a los responsables políticos a considerar intervenciones dirigidas a reducir las cargas de las mujeres sin restringir su plena participación en la fuerza laboral y mejorar las condiciones de trabajo psicosociales".