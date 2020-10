Mujeres rarámuris víctimas de violencia hacen catarsis con el bordado

Escuchar Nota

“El caso de una artesana que fue golpeada por su esposo y luego pidió ir a denunciar, esas cosas que antes no pasaban, era muy complicado que pase en esta cultura. Pero, al momento de saber que tiene un trabajo y que están acompañada por nosotras, se da esa valentía para decir 'hasta aquí' y poner un alto, poner una denuncia”, dijo.



“Es un proceso lento, todas han sufrido violencia, no todas la platican, va saliendo conforme van agarrando confianza. Estamos trabajando para erradicar la violencia en todos los sentidos. Está muy padre porque tú las vieras cuando recién entran, como cabizbajas, no se arreglan mucho. En el grupo se ha ido trabajando, ya sólo empiezo a ver que se arreglan, se ponen un vestido nuevo, entonces yo sé que las cosas van mejorando”, agregó.

“Cada premio y evento que nos invitan hace que ellas se comprometan más con el trabajo que estamos haciendo. El proyecto trata de que ellas estén bien y vayan descubriéndose a sí mismas, romper ese silencio que toda mujer indígena vive y que puedan ser ellas mismas, indígenas libres”, precisó.

“El ser parte de este evento tan importante que fue para México Desconocido que se hizo una alianza con Sectur, a ellas les sirve mucho para querer hacer cosas más grandes, les cayó el veinte de que en ese evento estuvimos representando a los grupos indígenas de México, fuimos las únicas en estar ahí, eso las motiva a hacer más cosas. Ahorita ya me están preguntando de qué sigue”, aseveró.

“Estamos planeando hacer un viaje, gracias a la alianza con Volaris. Ellas están abriendo su mente y su panorama, saben que hay algo más afuera de su asentamiento, de Chihuahua. Sobre todo, que merecen tener algo más”, concluyó.

Cada logro, cada reconocimiento, la labor que realizan las mujeres rarámuri en la microempresa,les ha permitido que su miedo por denunciar a sus parejas quede atrás. Son 20 trabajadoras que viven en la comunidad, de las cuales 19 han sufrido violencia., comentó para MILENIO que las artesanas han transformado su visión respecto a su condición social y económica, tras llegar a laborar con ellas en el arte textil.Detalló que cuando llegan por primera vez a la empresa, su actitud es desinteresada y se muestran tímidas y desaliñadas, pero al paso del tiempo modifican su vestimenta y peinado.Sin embargo, detalló que es un proceso lento, el caso de abuso lo platican conforme “van agarrando confianza”. Luisa recordó un caso en particular de una mujer que fue violada, tras haberse cumplido un mes no había querido denunciar al agresor.A través de organizaciones comoreciben asesoría legal y cursos. La intención de Luisa, dice, es erradicar la violencia y a la vez, defender la identidad y orgullo de la cultura rarámuri.Destacó que más allá de hacer prendas, la mayoría ya son conscientes de la apertura a nuevas generaciones y al empleo para aquellas que cuentan con pocas oportunidades de trabajo, como vender artesanías -lo cual calificó como una tarea compleja-, o para quienes no les gusta quedarse en casa.De acuerdo con los indicadores elaborados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) con datos de lase estima que el 59 por ciento de las mujeres indígenas ha experimentado algún tipo de violencia emocional, física, económica, patrimonial o discriminación laboral y el 34 por ciento ha reportado golpes y/o humillación durante su infancia.son los nombres de las mujeres que elaboraron y personalizaron los reconocimientos a los 5 pueblos mágicos ganadores deTras ser contactados por la revista México Desconocido, estas mujeres chihuahuenses se dieron a la tarea de bordar en manta los premios para los pueblos ubicados en Michoacán, Veracruz, Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala, para posteriormente ser entregados en la ceremonia conmemorativa del Día Nacional de Pueblos Mágicos el pasado 5 de octubre.Al respecto, Luisa señaló que dicha tarea fue una gran motivación para las artesanas por la alianza con la, al igual, por ser el único grupo de trabajo representando a las comunidades indígenas.En ese sentido, puntualizó que Sinibí Jípe no es un proyecto más en el que no se reconoce su labor y entrega, como sucede con muchas mujeres indígenas que son trabajadoras del hogar. Al contrario, dijo que cada prenda que ellas elaboran lleva su nombre, el distintivo para reconocer si fue Lupita o María.La microempresa apenas tiene un año y medio operando, antes de la pandemia sólo eran cuatro trabajadores, Luisa y tres rarámuris. A raíz de esto, tuvieron que cerrar, pero luego de una semana retomaron las actividades con la manufactura de cubrebocas, los cuales llegaron hasta laFue así como Luisa decide abrir un taller en La Soledad, y desde entonces el número de empleadas comenzó a incrementar, ya que pueden llegar a Sinibí Jipe sin subirse al transporte público, sin el riesgo a exponerse; además que pueden ir sus hijos. El propósito primordial que busca este proyecto con enfoque social es el bienestar y el desarrollo integral de las indígenas, cesar la violencia y promover la cultura.Con información de Milenio