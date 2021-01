Mujeres serán quienes decidan sobre despenalización del aborto: Sánchez Cordero

Escuchar Nota

“Esto (la despenalización del aborto) lo van a decidir las mujeres y sus representantes en congresos locales, ellas tendrán que tomar la última palabra, mi posición la conocen, tengo 50 años sosteniéndolo, no tengo por qué cambiar”, dijo.

“La discusión ahí será importante sobre tipificación de delitos, sobre la posibilidad de que no se penalice, que no se lleve a cárcel a mujeres. Estará en manos de legisladores, lo que ellos consideren, con la posibilidad que se legisle por el Congreso”, señaló.

“No se van a consultar derechos, se van a establecer tipos penales, los derechos no son discutibles. Lo que se va a discutir son los tipos penales, la tipología penal y la criminalización o no de una conducta, eso es lo que se está discutiendo”, explicó.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob),, sostuvo que la. Al mismo tiempo, resaltó que el gobierno se enfocará principalmente en la prevención de los embarazos no deseados.Durante la conferencia mañanera, la secretaria señaló que se ha estado trabajando una gran cantidad de cuestiones sanitarias, puesSánchez Cordero resaltó que, atender a la población con métodos anticonceptivos, pastillas del día siguiente, condones y demás sistemas de prevención. A la par, se buscaElestará al pendiente de los avances en materia reproductiva, pero las mujeres las que decidan, reiteró la titular de la Segob. También, recordó que para crear un código penal único en esta materiason necesarias reformas a la Constitución.La creación de unimplicará la discusión no sólo del aborto, sino muchos otros temas penales, tales como la posesión y el uso de drogas. Del mismo modo, la funcionaria destacó que el derecho de las mujeres no está en discusión, sino la penalización de un comportamiento.