Mujeres trabajan 3 veces más en labores de casa que hombres

Ciudad de México.- Una mujer realiza casi el triple de trabajo no remunerado que los hombres, al destinar 30.8 horas a la semana para atender las necesidades del hogar, mientras que los varones solo apoyan con 11.6 horas en promedio a dichas actividades, de acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre el Uso del Tiempo (ENUT), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con el apoyo de Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).



El sondeo revela que la brecha laboral doméstica se hace más amplia entre los hombres y las mujeres que no forman parte de la Población Económicamente Activa, pues las mujeres ocupan 41.5 horas a este trabajo, mientras que los varones solo trabajan 15.5 horas, lo que representa una diferencia de 27 horas.



Además, el reporte muestra que los varones trabajan casi la misma cantidad de horas en las labores caseras sin importar que trabajen en alguna empresa o estén desempleados, pues aquellos hombres que cuentan con un trabajo que les demanda más de 40 horas semanales, solamente destinan 14.8 horas para ayudar en las actividades hogareñas.



Ante esta desigualdad, la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman, explicó que la sobrecarga de trabajo no remunerado que padecen las mujeres “ha limitado su acceso a la participación económica y es una de las principales barreras para que alcancen su autonomía económica”.



Por su parte el Inegi explica que la sobrecarga de trabajo para las mujeres se muestra en aquellas que cumplen con más de 40 horas semanales en un empleo formal o de comercio y que en sus casas todavía tienen que destinar en promedio 32.7 horas semanales al trabajo no remunerado, lo cual daría un total de 72.7 horas laboradas como mínimo.



Las entidades que presentan mayores brechas en el tiempo total de trabajo son Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Chiapas donde la diferencia de horas laboradas se encuentra entre un rango de 17.3 y 20.6 horas semanales mayor para las mujeres.



En contra parte, los estados con un menor rango de sobrecarga en el tiempo total trabajado son Nuevo León, Baja California, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo con un rango de 10.8 y 12.7 horas semanales.



El presidente del Inegi, Julio A. Santaella, explicó que en los últimos cinco años se ha presentado un cambio muy paulatino en la distribución del tiempo, pero con la llegada de la pandemía las dinamicas familiares podrán experimentar un cambio en próximas mediciones.



“La pandemia ha significado un impacto en distintas dimensiones de nuestro país y estoy seguro, aunque no tenemos la evidencia, que también ha cambiado la distribución del tiempo durante este periodo”, expresó, Santaella.



Con información de Milenio.