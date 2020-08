Mujeres usan desarmador para entrar a robar a Bodega Aurrerá

Escuchar Nota

Monterrey, Coah.- Tres mujeres, que iban acompañadas de una niña de aproximadamente 11 años de edad, robaron y agredieron con un desarmador a empleados de una Bodega Aurrerá ubicada en la colonia Lomas de las Cumbres, en el municipio de Monterrey.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:00 horas de este miércoles en el establecimiento ubicado en las calles Fundadores del Ejido y No Reelección.



Al ver que sus cómplices no lograban huir, una fémina más que estaba en un vehículo Malibú color negro, bajó a ayudarlas.



Después la mujer que pretendía llevarse gratis los productos se dirigió al automóvil y sacó un desarmador para atacar a los empleados, pero no logró causarles daños físicos. Finalmente se dieron a la fuga.



Entre los trabajadores que fueron amagados esta una persona de 60 años de edad, a la cual las sospechosas le arrancaron un mechón de cabello.



Policías municipales y elementos de Fuerza Civil llegaron hasta la Bodega Aurrerá para iniciar con las investigaciones difundiendo fotografías de la vestimenta: una llevaba puesta una blusa verde de rayas y pantalón negro, mientras que la otra usaba un pantalón de mezclilla y playera blanca con triángulos azules.