Mujeres y policías se enfrentan en Francia por culpa de Polanski

"Somos mujeres y orgullosas". Cerca de allí, otros activistas ondeaban pacíficamente carteles que decían: "Verguenza de una industria que protege a violadores".



La policía francesa se enfrentó brevemente el viernes con manifestantes por una ceremonia de entrega de premios en la que una película del director Roman Polanski, quien enfrenta acusaciones de violación, recibió una docena de nominaciones.a fines de la década de 1970 después de admitir haber tenido relaciones sexuales con una niña de 13 años y que enfrenta acusaciones más recientes de agresión sexual, dijo que no asistiría a la ceremonia por temor a un "linchamiento público".Un grupo de manifestantes derribó una barrera fuera del centro Pleyel, donde se estaba realizando la ceremonia de los Premios César y la policía lanzó gases lacrimógenos pero ningún activista logró ingresar a la alfombra roja, dijo un testigo de Reuters.Dos manifestantes detenidos por la policía cantaban.Polanski niega las últimas acusaciones en su contra.Las nominaciones para "An Officer and a Spy", entre ellas a mejor película y director, han dividido las opiniones en Francia, un país donde al movimiento #MeToo contra el acoso sexual le ha costado ganar terreno., después de que el ministro de Cultura francés dijo más temprano que el éxito de un director acusado de violencia sexual enviaría una señal equivocada en la era del #MeToo.Feministas, numerosas actrices y parte del público reaccionaron con furia después de que el filme de Polanski surgiera como favorito para ganar la categoría de mejor película, lo que llevó al directorio de la Academia César a renunciar en masa a principios de este mes.