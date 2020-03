Mulan celebra estreno mundial en Hollywood pese a alerta por coronavirus

Escuchar Nota

Echa un vistazo al desfile de estrellas por la espectacular alfombra roja de la Premiere Mundial de #Mulán, de Disney. https://t.co/qMB5KwIkO8 pic.twitter.com/6St2LSjPw5 — Disney News Latino (@DisneyNewsLA) March 10, 2020

, la nueva versión de la cinta sobre la guerrera de Disney,, con un evento que contó con gran asistencia pese a que días antes la(Covid-19).La semana pasada el gigante, uno de los mercados más importantes para esta versión con actores del clásico de animación que, a pesar de ser una de las grandes apuestas cinematográficas de la primavera, no ha podido esquivar el temor a los contagios del Covid-19.La película, que ha contado con uno de los mayores presupuestos de Disney, llegará a los cines a finales de este mes pero tiene suspendido su estreno en gran parte del territorio asiático, que en esta ocasión y por motivos obvios, es uno de los objetivos principales de la compañía.De este modo, en los tres países más importantes para esta parte del planeta -de este cuento tradicional chino.Sin embargo, en EU la nueva Mulan se estrenó por todo lo alto, con una presentación celebrada en el Dolby Theatre, sede anual de los Óscar.Allí acudieron los protagonistas de la cinta, concomo la heroína titular en el papel de Hua Mulan, la guerrera que se disfraza de hombre para luchar en el ejército, además de los intérpretesA pesar de la alerta por el coronavirus, tanto las estrellas como el público invitado mantuvieron la normalidad y apenas pudo observarse a algún asistente con mascarilla.También estuvo presente la directora del filme,, cuyo trabajo tuvo un costo estimado de más de 250 millones de dólares según la prensa especializada, lo que le convertiría en la adaptación de un clásico de animación a una nueva versión con actores y escenarios reales más costosa hasta la fecha.La cinta de The Lion King estrenada en 2019 superó los 260 millones pero se elaboró íntegramente por ordenador con imágenes hiperrealistas.Por su parte, tanto la nueva Mulan como The Lion King forman parte de la estrategia de Disney de, algo que se hizo recientemente con “Aladdin” y “Dumbo”.