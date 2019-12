‘Mulas del narco’ abandonan una pesada carga de marihuana

Caminar entre 10 y 15 millas con 30 libras de droga en la espalda no es una tarea fácil, por lo que muchas veces la única opción para no ser atrapado es abandonar la carga que le fue encomendada, bajo su propio riesgo.Así lo hizo un grupo de ‘mulas del narco’ que en la víspera de la Navidad abandonó un cargamento de marihuana en la zona montañosa de San Diego, California.Agentes de la Patrulla Fronteriza en el sector de San Diego encontraron el pasado 24 de diciembre ocho paquetes adaptados como ‘mochilas’ en una camino cercano a la comunidad fronteriza de Jacumba Hot Springs, en el este del condado.Cada una de las ‘mochilas’ contenía alrededor de 30 libras de marihuana y habían sido abandonadas antes de llegar a la orilla de la autopista 8 donde se supone serían recogidas.Los agentes fronterizos peinaron la zona en busca de las ‘mulas’ que llevaban el cargamento total de 244 libras de marihuana, pero no localizaron nadie. El valor de la droga fue estimado por las autoridades en casi $100,000 dólares.Para ingresar droga a Estados Unidos, los narcotraficantes mexicanos suelen utilizar como medio de transporte o ‘mulas’ a inmigrantes indocumentados, quienes bajo amenaza deben cumplir con el encargo.