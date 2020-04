Multa de hasta $590 mil al que viole cuarentena

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Multas desde 1,737 hasta 590 mil pesos, clausuras y hasta arrestos es lo que le espera a los ciudadanos que no usen cubrebocas o que no respeten la cuarentena sin justificación, esto según el decreto mediante el que se hacen obligatorias estas medidas de sanidad, reclusión en el hogar, suspensión de actividades no esenciales y del tránsito entre municipios y estados.



Según la publicación de esta ley en el Periódico Oficial del Estado, a partir del lunes, es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios y vías públicas, en el interior de establecimientos o centros comerciales, así como para usuarios, operadores y conductores de los servicios de transporte de pasajeros, transporte de carga y transporte entre particulares.



La Secretaría de Seguridad Pública podrá acordar el cierre de carreteras estatales o algunos tramos de ellas, así como restringir o no permitir la circulación de vehículos cuando se ponga en riesgo la salud de las personas por la posible propagación del COVID19



Quienes ignoren esta ley podrán recibir de las autoridades desde una amonestación con apercibimiento hasta multa, se registrará a los infractores y en base a la reincidencia podría imponerse multas desde los 1737 pesos hasta un arresto de 36 horas en base a la Ley de Protección Civil del Estado y la Ley Estatal de Salud; mismas que en montos combinados sancionarían con clausuras y multas de más de medio millón de pesos.



La circulación en calles y límites y entre estados y municipios también será restringida a unas pocas actividades esenciales, los municipios quedarán en libertad de reducir la movilidad en los horarios que señalen para tal efecto.



Se establecerán filtros de control sanitario en las áreas y puntos de colindancias de las zonas conurbadas y en los accesos a los municipios, en ellos el personal responsable de los filtros de control sanitario medirán la temperatura, harán preguntas relacionadas con los síntomas del COVID-19 y verificar el cumplimiento de las medidas de prevención como el uso de cubrebocas.



Los filtros de control sanitario estarán en funcionamiento en los horarios que determinen las autoridades competentes, y deberán estar integrados por lo menos, con personal del sector salud, de seguridad, de protección civil y de apoyo, que para tal efecto se designe.





Movilidad



I. Para el desempeño de actividades laborales o actividades esenciales;



II. Para la asistencia a instituciones de salud;



III. Para el desempeño de labores de defensores de derechos humanos, periodistas, sindicatos y servicios sociales que brindan asistencia humanitaria;



IV. Para la atención de situaciones de emergencia;



V. Por situaciones especiales justificadas.





Filtros sanitarios



Si la temperatura es superior a los treinta y siete grados centígrados, se solicitará a la persona realizar una nueva toma transcurridos diez minutos. Si persiste esta temperatura, se le indicará que tendrá que regresar a su domicilio particular para mantenerse en aislamiento social y disminuir el riesgo de propagación de enfermedades transmisibles y se registrará su caso.



Si la temperatura es superior a los treinta y ocho grados centígrados y presenta además dos de los siguientes síntomas: tos seca, dolor de cabeza, diarrea o dificultad para respirar; se deberá realizar una llamada al número de emergencia 911 para que se le indique a que institución de salud habilitada para atender pacientes con sintomatología de COVID-19 deberá ser trasladada para recibir atención médica.