Multan a 85 automovilistas por violar medidas sanitarias

Arteaga, Coah-. Por incumplir con el número de tripulantes permitidos y por no portar cubrebocas entre los pasajeros, 85 automovilistas fueron infraccionados en los filtros sanitarios en donde participan policías municipales, Protección Civil y los Inspectores de la Salud, revela un informe de la corporación de Arteaga.



Los filtros de control para dar cumplimiento a los protocolos se instalan en las calles que rodean a la Alameda Venustiano Carranza, en la carretera 57 frente al destacamento de Bomberos y Protección Civil, así como en la entrada a San Antonio de las Alazanas.



“Las multas que aplicaron los compañeros van desde los 869 a los mil pesos. Y en caso de que el conductor no traiga su licencia o le falte alguna placa, la infracción puede aumentar”, dijo un asistente del director de la corporación Orlando Luna.







Vigilan a ambulantes



Inspectores de la Salud y de Servicios Concesionarios montaron un operativo en la plaza principal de San Antonio de las Alazanas para verificar que no se hayan instalado más comerciantes ambulantes de los permitidos.



“La semana antepasada se les notificó a 10 locatarios que no podrían operar porque se rebasaba el número de comerciantes autorizados. Por lo que ayer domingo no se instalaron”, dijo, un Inspector de Salud.