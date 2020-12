Multan a Apple con 10 millones de euros por “publicidad engañosa”

Escuchar Nota

El organismo antimonopolio de Italia ha vuelto acon 10 millones de euros, que son aproximadamente 12 millones de dólares.El motivo por el cual la la Competencia, Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha multado a la empresa de Cupertino es por, y es la segunda vez que este organismo multa a la empresa dirigida porSegún el organismo italiano, todos los modelos de la compañíael, es decir, aguantar sumergidos entre 1 y 4 metros de profundidad (dependiendo el modelo) y durante un tiempo máximo de 30 minutos.El organismo dice que estos resultados solo se obtienen en pruebas de laboratorio con agua estática y pura, pero no en las condiciones normales, aunque no dan más detalles al respecto. Sabemos que los teléfonos (sin importar si son un iPhone o no con certificación IP68)por lo que es difícil saber si las pruebas que ellos realizaron contemplaban este tipo de condiciones.al respecto.Como lo mencionamos, la AGCM ya había multado a Apple hace un par de años también pordespués de que se encontraran pruebas de que la empresa hacía más lentos los teléfonos más viejos, situación que Apple argumentó que era para no ocasionar fallas en la experiencia de uso.Con información de Unocero