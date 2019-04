Multan a jugador de NBA por ver su cel durante el partido

Amir Johnson, jugador de Philadelphia 76ers, no estuvo muy atento a la derrota con la que su equipo empezó los playoffs de la NBA frente a Brooklyn Nets. El jugador no soltó el móvil de la mano durante todo el partido, que vio desde el banquillo, lo que ha generado un gran enfado en su equipo.Tanto es así que han decidido multarle por lo que consideran una indisciplina "inaceptable" y "muy grave", en palabras de su entrenador, Brett Brown. Las cámaras de televisión captaron como Johnson y Joel Embiid a su lado estaban consultando algo en el móvil, lo que a la postre generó el castigo.Embiid dijo después del encuentro que el motivo de que Johnson no estuviese atento al partido y sí a su móvil era que tiene a su hija "realmente enferma". Eso no ha ablandado a los responsables de los 76ers ni a la NBA, en cuyo código de conducta establece claramente que los jugadores suplentes tienen prohibido estar mirando el móvil mientras se esté disputando el juego.Johnson ha aceptado el castigo con filosofía. "Tomo toda la responsabilidad de mis actos y acepto las consecuencias. Pido perdón al equipo por la distracción que esto haya podido causar", dijo en un comunicado.