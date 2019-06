Multan a Morena con 241 mil por incumplir en transparencia

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a Morena con una multa de 241 mil 800 pesos, tras las tres quejas interpuestas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de Morena, por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.La Consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, destacó que se determinó sancionar a Morena porque se tiene por acreditado que el partido político incumplió sus obligaciones conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.Añadió que las conductas infringidas por el partido fueron, entre otras, las de “no publicar la información relativa a los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes en el primer semestre de 2018, la publicación en su totalidad de las fechas de inicio y conclusión de la experiencia laboral, correspondientes a ese año, así como la información relativa al Programa Anual de Comunicación Social o equivalente”.Por su parte, el Consejero Ciro Murayama detalló que, con estos tres casos, Morena suma en este año 12 asuntos a sancionar por quejas del INAI, ya que no está cumpliendo con sus obligaciones de transparencia.Murayama resaltó que, en materia de transparencia, los partidos políticos se han convertido en sujetos obligados directos ante la ciudadanía.“La transparencia, bien entendida, no debe de verse como una carga o un obstáculo en la vida de los partidos, sino como un puente de comunicación con la ciudadanía, que permite legitimar al conjunto de los partidos políticos y a cada uno en lo individual”, y lo ideal sería que estos temas nunca llegaran al Consejo General, porque los partidos políticos atienden las solicitudes de información previamente, por lo que invitó a Morena a sumarse a las prácticas de transparencia.Por estas faltas en materia de transparencia, el pleno impuso tres sanciones a Morena por $80,600.00 (ochenta mil seiscientos pesos) cada una.Al resolver diversas quejas, el Consejo General determinó como fundadas dos quejas contra los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Morena, por la indebida afiliación y utilización de datos personales de la ciudadanía, a quienes determinó amonestar públicamente.La Consejera Zavala explicó que la amonestación pública se establece como sanción, en un momento en el que los partidos se encuentran en un procedimiento de depuración de sus padrones de afiliados, por lo que la sanción se impone desde “la construcción de una solución integral del problema jurídico generalizado, respecto de la correcta afiliación y desafiliación de los partidos políticos”.La autoridad electoral también sancionó a Jorge Luis Estrada Rodríguez, quien fuera candidato suplente a Diputado Federal por el Distrito 01 en el estado de Oaxaca, por la entrega de dádivas durante campaña electoral, a quien impuso una sanción equivalente a $39,762.00 (treinta y nueve mil setecientos sesenta y dos pesos).En otro punto de la sesión, la autoridad electoral desechó una denuncia en contra de la Consejera Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, Ixel Mendoza Aragón, al comprobarse que no percibe ingresos en su desempeño como catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por lo que no se atenta contra los principios de independencia e imparcialidad de la función electoral.Asimismo, durante la sesión, las consejeras y consejeros asignaron los tiempos en Radio y Televisión a las autoridades electorales locales para el tercer trimestre de 2019 y, en las entidades que no celebrarán elecciones, se les asignará 25 por ciento del tiempo disponible, mientras que, los estados con comicios contarán con el 40 por ciento para el Organismo Público Local Electoral y 20 por ciento que se dividirá en partes iguales entre las demás autoridades electorales locales.Con información de El Debate