Multan a restaurante de España por repartir comida a familias sin recursos durante el confinamiento

“El 12 de marzo nos vimos obligados a cerrar el restaurante debido al confinamiento –explica Javier Márquez, propietario de ‘La Lusitana Tasca’–, y nos quedamos con un montón de comida almacenada que teníamos preparada para las Fallas, así que decidí ponerme en contacto con diferentes colectivos locales, como las asociaciones Brúfol y Espai Veïnal Cabanyal, para organizar un reparto a las familias más vulnerables del barrio”. “Hicimos un total de 84 raciones de comida”, añade.

“Llegaron en tono amenazante, incluso faltando un poco al respeto”, explica, señalando que un agente “le dijo a una de las voluntarias”, que le explicó que repartían comida de manera solidaria, “que se callara y dejara de hacerse la buena samaritana”.



“A mí me dijo que haría lo posible porque no volviese a abrir mi negocio”, añade.

“Nos negamos absolutamente a hacer el pago de estas sanciones”, asegura Márquez.

No. No té ningun sentit multar a qui reparteix solidaritat. Sembla que la sanció va tindre lloc en els primers dies de confinament, quan les indicacions de les autoritats sanitàries estaven definint-se. Es revisaran els fets i s'actuarà conforme a llei i a la lògica humanitària. pic.twitter.com/yf18JGamXX — Joan Ribó (@joanribo) August 25, 2020

“Parece que la sanción tuvo lugar en los primeros días de confinamiento, cuando las indicaciones de las autoridades sanitarias estaban definiéndose”, explica Ribó en su publicación, en la que asegura que “no tiene ningún sentido multar a quien reparte solidaridad”.

