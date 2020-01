Multan con $16 mil a vecino ruidoso

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Después de tres notificaciones consecutivas, un vecino fiestero de la colonia Federico Berrueto Ramón recibió la multa más alta que ha aplicado al Policía Ambiental a un ruidoso, que es de 16 mil pesos.



La directora de Medio Ambiente y Espacios Públicos, Graciela Arocha Gómez, aseguró que se pidió que le bajara el volumen a su música y nunca lo hizo, por lo que se procedió a aplicar la sanción máxima.



El año pasado se aplicaron 26 multas a ruidosos, entre ciudadanos y negocios; pero lo más que se había aplicado eran sanciones económicas de 8 mil pesos.



“Se notifican todas las quejas que llegan en materia de ruido, cada una forzosamente debe ser notificada para que se abra el expediente, se levanta el acta de inspección y después de eso se otorga un periodo de gracia para el cumplimiento. Que en el caso del ruido debe ser inmediato”, comentó la directora de Medio Ambiente y Espacios Públicos, Graciela Arocha Gómez.



Los fines de semana se llegan a registrar de 50 a 60 llamadas por ruidosos a la línea de la Policía Ambiental, el 241 1000, que es el tipo de reporte más común que se atiende.



En la gran mayoría de los casos la cosa no pasa de un apercibimiento, pero en caso de que no desistan y las quejas continúen, allí es cuando se procede a la multa.



“Son miles y todas (las quejas) son notificadas. Por las fiestas de diciembre sí se incrementaron las quejas, para los casos de ruido, y nos está coadyuvando la Comisión de Seguridad”, apuntó.



Así, ante la demanda social para acallar a los fiesteros ruidosos, no sólo los 24 elementos de la Policía Ambiental puede intervenir, sino que también lo hace el millar de agentes municipales.



De los 26 ruidosos que han llegado al extremo de la multa, 18 eran vecinos fiesteros que se negaron a bajarle a su música; el resto se trató de negocios que sacan sus bocinas para llamar la atención de los compradores.