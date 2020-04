Multarán a comercios por abuso en precios

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Luego de su reunión con los alcaldes de la Región Norte y autoridades militares, el delegado federal Reyes Flores Hurtado indicó que se acordó proceder a la detección de establecimientos que estén alterando sus precios de forma más elevada para aprovechar la pandemia como estrategia de venta.



Manifestó que dicho tema se comenzará con la inspección de negocios para que los mismos alcaldes colaboren para descubrir los comercios que están abusando de los precios y así avisar a las autoridades correspondientes como Profeco.



“Que nos ayuden a detectar para nosotros llegar con Profeco y hacer inspecciones directas, sabiendo dónde hay alguna irregularidad”, expresó.



Por otra parte, destacó que se buscará crear un programa con Segalmex, para comenzar a distribuir la venta de alimentos a bajo costo, que sin duda fortalecerá el problema de autosuficiencia alimentaria.



El delegado comentó que no se trata de sancionar o molestar a los comerciantes, sino que no abusen de esta problemática de salud para ganar, pues no es ético ni correcto, “Todos necesitamos alimentos, no tienen ellos problemas de comercialización, ni de actividad y entonces es un llamado a la solidaridad de ellos para que mantengan sus precios o incluso bajarlos, aunque se genere menor ganancia”, declaró el representante federal.