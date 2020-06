Multarán con 1000 dls si no exigen el cubre bocas

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Las autoridades locales han advertido a las gerencias de centros comerciales para que adviertan a clientes y empleados sobre el uso obligatorio de cubre bocas al interior de los negocios para evitar la propagación del coronavirus.



De no acatar las disposiciones, hay la posibilidad de que las tiendas paguen hasta 1000 dólares de multa y sus casos tendrán que verse ante la corte del Condado.



Así lo dijo el Mayor Luis Sifuentes quien hace el llamado no solo a quienes dirigen las tiendas, si no a la misma comunidad para que acate la disposición de manera consciente pues ayuda a prevenir contagios.



El sheriff Tom Schmerber ha dicho que seguirán revisando que las personas que vayan a ingresar a una tienda no tienen que molestarse si se les requiere la mascarilla porque aunque el ciudadano no va a ser multado, si pone en riesgo no solo de que el negocio reciba la infracción, si de que se exponga o contagien a otros.