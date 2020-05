Multarán solo a reincidentes: medidas por Covid-19 en Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Ya suman 3 mil 504 saltillenses amonestados por no usar cubrebocas y no justificar su presencia en la vía pública.



A decir de Federico Fernández Montañez, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, cualquiera de ellos, que vuelva a ser detenido por la misma situación, se le aplicará la multa de hasta 17 mil pesos.



Si bien hasta el momento no se han colocado multas, sí se ha retirado de la vía pública a 87 personas que paseaban sin justificación, 55 de ellos incluso fueron regresados a sus domicilios en patrulla.



“Hay que recordar que estamos viviendo la fase más crítica, con más contagios de la epidemia”, comentó; “en torno a los filtros vemos muchas dudas y mensajes. No estamos arrestando a nadie, no se trata de multar, de poner las sanciones administrativas, sino de hacer conciencia, pero estamos en la etapa de cero tolerancia”.



En entrevista con el director del Grupo Zócalo, Francisco Juaristi Santos, el comisionado de Seguridad aseguró que las nuevas medidas no vienen de un estado de excepción, pues no hay restricción de tránsito, “hay recomendaciones, y recientemente se dio inicio con las sanciones”.



En los filtros se notifica que en los vehículos particulares no pueden ir más de cuatro personas; en los taxis es el conductor y dos personas, y el transporte urbano hasta el 50% del cupo.



“Se trabaja de buena fe, con la máxima de ‘quédate en casa’, con el uso obligatorio de cubrebocas y salir a cosas esenciales como ir a comprar los víveres y suministros, a trabajar, a emergencias médicas”, aseveró.



Los 14 filtros que se han colocado en la urbe están en apego a la legalidad, aseguró, y se busca dar buen trato a la ciudadanía, dar información y verificar que se cumplan las disposiciones derivadas de la contingencia sanitaria.







Operativo por Día de las Madres



Federico Fernández recordó que durante el pasado fin de semana se recibieron 180 reportes de fiestas, 13 veces más de lo que se registró en la semana anterior, por lo que para los siguientes días se reforzarán los operativos.



Y para el Día de las Madres se prevé que esta situación aumente, por lo que recomendó que las reuniones sean de menos de 10 personas, para evitar su suspensión.



“Vamos a seguir siendo preventivos, hacer un llamado a respetar las reglas. Se puede festejar, pero de manera diferente, no sólo por el tema de los ordenamientos, sino para no poner en riesgo a quienes nos importan”, dijo.