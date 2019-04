Multas de hasta 34 mil pesos por no hacer declaración anual

Las Personas Físicas que no realicen correctamente la Declaración Anual del ejercicio fiscal 2018, podrían ser acreedoras a multas que superan los 34 mil pesos“El plazo para presentar la declaración anual de las personas físicas vence el 30 de abril y no se prevé que haya una ampliación o una prorroga”, dijo el contador fiscalista Ramón Ortega, en entrevista para “Periodismo de Análisis” de XEU Noticias Y agregó: “La no presentación las multas van de mil 400 pesos a 34 mil 700 pesos y la carga que se espera en estos últimos días es de 7 millones de declaraciones anuales”.Uno de los errores más recurrentes es que las personas asumen que no les corresponde presentar su declaración porque son asalariados y esa suposición no es del todo correcta.Están obligados a hacerla, quienes tributen bajo este régimen, pero finalizaron su relación laboral antes del 31 de diciembre, obtuvieron ingresos por dos patrones de manera simultánea o recibieron ingresos acumulables además del salario.Además de los que percibieron su pago por un empleador no obligado a realizar las retenciones, o bien, adquirieron algún tipo de indemnización laboral.Los pensionados también tienen que pagar impuestos incluyendo los de CFE y Pemex.