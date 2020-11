‘Multen a clientes desobedientes’, exigen comerciantes ante probable cierre de mercados

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah-. Comerciantes del mercado ambulante de la colonia Manantiales que se instalan cada lunes, pidieron al Ayuntamiento que multe a los ciudadanos con 869 pesos por no usar cubrebocas como lo marca la ley a quienes acuden a este tianguis y no aplican las medidas sanitarias para protegerse del coronavirus.



Los vendedores Jesús Martínez, Deyanira Arreola y Salvador Castillo afirmaron que no es justo que por clientes desobedientes que causan aglomeraciones en este mercado, las autoridades municipales decidan cerrar los tianguis de la ciudad para evitar el aumento de contagios.



Ayer fue diferente a otros al no acudir los seis Inspectores de la Salud que controlan los accesos al mercado en las últimas cuatro semanas por ser un día inhábil adelantado por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.







Niños y abuelos



Para el locatario Jesús Martínez, que expende mercancía para hombres y mujeres, que la Presidencia Municipal aplique acciones más concretas contra los ramosarizpenses que se resisten a usar el cubrebocas de forma adecuada.



“Si se fijan, la mayoría de los comerciantes traen su cubrebocas y es muy fácil ubicar a la persona que no lo trae. Es necesario que los inspectores se apliquen verdaderamente y no permitan la entrada a las familias que traen niños al igual que las mujeres”, dijo José Martínez.



En tanto, Deyanira Arreola, vendedora de camarón seco, propuso que se colocara una división en cada uno de los pasillos donde están instalados. “Solo que se necesita más trabajo de los Vigilantes de la Salud”.



El comerciante de churros rellenos, Salvador Castillo, señaló que si las autoridades competentes autorizaron para que se aplicaran infracciones en contra de los ciudadanos desobedientes, pues que apliquen la multa de 869 pesos nada más.



Algunos comerciantes coincidieron en que este 2020, ha sido un año muy difícil no solo para mantener a sus familias respectivas, sino para sacar adelante sus negocios y seguir subsistiendo.