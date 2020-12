Multimillonarios que no gastan en autos de lujo ¡Conoce los modelos que usan!

Escuchar Nota

El concepto de losgeneralmente está interpretado con opulencias y gastos innecesarios como grandes mansiones, relojes exclusivos o automóviles superdeportivos. Esta idea fue acuñada durante muchos años gracias a lo visto en películas o, en algunos casos, en la vida real con contadas celebridades.No obstante, laha traído una nueva manera de volverse millonario, y es gracias alCuriosamente, este grupo de selectos empresarios informáticos son mucho más reservados en cuanto a sus gastos y prefieren ser más “modestos”.En esta lista encontramos a personas como, creador dey uno de los multimillonarios más jóvenes,, dueño y creador de, dueño de, considerado uno de los mejores empresarios de la historia.El fundador de Facebook es uno de los multimillonarios más jóvenes del mundo. Curiosamente, nunca ha demostrado en público su pasión por los autos, pero se sabe que posee una colección interesante de la cual no hay muchos detalles.No obstante, de acuerdo a sus declaraciones, prefiere invertir su dinero en nuevos proyectos, y es por eso que de auto personal maneja unTambién se le ha visto usando un Acura TSX por ser “seguro, cómodo y nada ostentoso” según palabras del empresario.El hombre más rico del mundo y líder de Amazon no es un gran fanático de los automóviles, pero se le ha visto transportarse de su casa a la oficina en unA nombre de su compañia tiene una flotilla depara transportarse y se sabe que posee unSin embargo, Besos ha comentado públicamente que su pasión no son los autos, por lo que prefiere la comodidad y la seguridad al momento de manejar o ser llevado por un chofer. Eso sí, se le ha visto en un par de ocasiones manejar uny se rumora que adquirió uncon valor de 4.2 millones de dólares.Todos sabemos de la increíble colección de automóviles de Bill Gates, pero él mismo ha dicho que poco a poco se ha ido separando de algunos autos que consideraba un “exceso”, y prefiere comprar vehículos de mayor utilidad.Tal es el caso de su, que está con él desde que lo compró en la agencia hace 13 años. De acuerdo con Gates, este auto ha sido el ideal para transportarse diariamente gracias a su bajo perfil y versatilidad.Como dato curioso, Bill Gates compró en subasta uno de los primerosdel mundo, uno de los ejemplares más codiciados por los coleccionistas de la marca, considerado el primerde la era moderna.En 1999, con 35 años de edad y una visión clara del futuro y el comercio digital, Ma fundóuna de las compañías de compraventa por internet más importantes del mundo, especialmente en Asia. Esto lo ha llevado a ser uno de los empresarios tecnológicos más importantes de la actualidad, pero su enfoque jamás ha sido la opulencia.En palabras del propio Jack Ma, su prioridad siempre será garantizar la seguridad para su familia al momento de transportarse y, fiel a su país, conduce una, camioneta desarrollada en China especialmente para dicho mercado.