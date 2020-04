Municipio establecerá restricciones en horarios nocturnos

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Tras ciertas medidas aplicadas en los municipios de Monclova, Frontera y Castaños como nuevas restricciones en los horarios de venta de alcohol, así como en las salidas de los ciudadanos; el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Bres Garza indicó que se seguirá revisando si es viable aplicar algunas medidas después de los horarios nocturnos.



Indicó que esta posibilidad solamente se realiza para no minimizar la situación pandémica, pues actualmente no se registra mucha movilización por la noches.



En el caso de la venta de alcohol, indicó que Piedras Negras aún no se encuentra en la posición para comenzar limitaciones en los horarios de su venta, sin embargo también se mantendrá pendiente, ya que el contexto puede cambiar de manera repentina.



Finalmente, reiteró que dichos temas seguirán en revisión, pues en este momento no se puede subestimar ningún detalle y hay que estar preparado para cualquier eventualidad.