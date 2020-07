Municipio recortó un 25% en partida de última quincena

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Con el objetivo de seguir con las finanzas sanas y crear un sistema de ahorro para el final de año, el municipio de Piedras Negras recortó cerca del 25 % en las dos partidas correspondientes a esta última quincena del 2020, lo cual significaría cerca de 4.3 millones de pesos, según lo declaró el tesorero municipal, Sebastián Guerra.



Indicó que ello es para ajustarse también al gasto corriente, pues desde el primer momento de asignaciones extraordinarias por tema de la pandemia, se optó por aplanar otros conceptos y así una vez que se termine el ejercicio de este año no existe ningún pendiente.



Por otro lado, señaló que esperan que con estas medidas se mantengan garantizados los pagos de ahorros y aguinaldos, los cuales son los mayores compromisos de fin de año y donde ya se tiene una especie de alcancía la cual no se toca durante el resto del año.



Finalmente, destacó que se están haciendo las medidas correctas para no brindar con un detrimento los servicios para la ciudadanía y confían que con ello permanezca el nivel que hasta ahora se ha brindado.