Municipios deben escuchar a los vecinos

Saltillo, Coah.- Los ayuntamientos deben aplicar las normas en materia de desarrollo urbano y tomar en cuenta la opinión de los vecinos para autorizar cambios de uso de suelo o expedir licencias de funcionamiento, planteó la diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.



“Lo que pretendemos es que no se susciten incidentes o roces entre los vecinos y dueños de negocios, por eso sugerimos que sean tomados en cuenta los vecinos”.



En ocasiones ocurre que los municipios autorizan la instalación de negocios que aparentemente no causarían inconvenientes a los vecinos, pero, una vez en operación, surgen incomodidades que pueden provocar serios problemas con los vecinos.



“Para los vecinos resulta incómodo la instalación y operación de determinados comercios o bodegas en áreas habitacionales, pues afectan desde la movilidad de los vecinos, hasta el ambiente de seguridad y tranquilidad”.



Aclaró que está a favor del desarrollo económico y la generación de empleos, pero un negocio no debe afectar a la comunidad ni alterar la armonía con los vecinos por el ruido estridente que generan ciertos giros comerciales.



Así, de existir algún inconveniente para ambos, se pueda encontrar la solución antes de que sea autorizado, señaló la diputada.