Muñoz Ledo pide no caer en show de Trump

“Bueno, es un show de Trump; estuvo probado que en la anterior caravana había gente norteamericana, primero lo azuza y luego nos obliga a sacarlos, con lo cual se adorna y dice ‘ya ven, hacen lo que les digo’; es muy sencillo, en la política americana son buenísimos para el show, hombre, es un show, claro, es su campaña. Es un escenario que construye para quedar muy bien con su gente”, remarcó Muñoz Ledo.

Los diputados Porfirio Muñoz Ledo, de Morena, y Gerardo Fernández Noroña, del PT, instaron al gobierno de México a no hacerle la “tarea migratoria” a Estados Unidos ni caer en el “show” de campaña de Donald Trump.Entrevistado en el Palacio de San Lázaro,-Que no nos asusten con el petate del muerto, pues- acotó el petista Reginaldo Sandoval.-Con el petate ni del vivo, ni del muerto; no seamos como Moctezuma Xocoyotzin, que nada más vio llegar los tanques de entonces y pies para qué los quiero- agregó Muñoz Ledo.y pidió al canciller Marcelo Ebrard actuar con prudencia.“Para pelear se necesitan dos, el debate es sano, nos ayuda, pero debe tener prudencia el compañero Marcelo Ebrard; tiene una responsabilidad muy grande, ha hecho su trabajo muy bien, ¿para qué meterse en Honduras, literalmente”, dijo.Con información de Milenio.