¡Muralla de acero!

Primer tropiezo de la nueva era. Los Saraperos no pudieron vencer a la fina serpentina de Josh Lowey y rompen una racha de dos victorias consecutivas en duelos inaugurales ante los Acereros de Monclova, quienes se llevan el primer triunfo del 2019 por pizarra final de 4-2.“El Alcalde” Lowey se impuso sobre la loma por espacio de seis entradas, donde permitió seis imparables para una carrera limpia, regaló un pasaporte y ponchó a tres enemigos. El derrotado fue Raúl Zoe Carrillo, quien en labor de cuatro innings, otorgó siete hits para cuatro rayas, tres de ellas limpias, con par de pasaportes por igual número de chocolates.Francisco Peguero inició la fiesta en el Horno Más Grande de México, en la baja del primero, al pegar cuadrangular de dos carreras, con Erick Aybar en los senderos, a lo profundo del derecho. El Sarape descontó en la alta del segundo con el sencillo remolcador del “Chato” Vázquez que llevó a Rainel Rosario a tierraprometida.En la quinta alta, la Furia Azul trajo par de rayas más al plato, primero con el doblete de Erick Aybar que impulsó a Cade Gotta, y después con el passed ball de Juan Apodaca que permitió la cuarta de los monclovenses en los spikes de Aybar.Carlos Bustamante subió a la loma para cerrar el negocio, e inició su labor de manera complicada al permitir el cuadrangular en solitario de Chris Valencia, no obstante, logró dominar a Christian Zazueta y ponchar a Ricardo Serrano, para registrar su primer rescate de la campaña.Por los verdes, Rainel Rosario brilló con el madero al irse de 4-4 con doblete y una anotada, mientras que Felipe Arredondo, Demetrio Gutiérrez, José Miguel Piña y Mario Meza tuvieron sendas labores de relevo al no permitir imparable y combinarse para seis chocolates.