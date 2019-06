Murat anuncia en Oaxaca cambios en gabinete

El gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, realizó este lunes una serie de cambios en su gabinete legal y ampliado, entre los que destacaron la llegada a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa) de Sofía Castro, quien ya formó parte del gabinete y que sustituye a Carlos Grau; asimismo nombró al ex priísta y actual regidor de la ciudad de Oaxaca, Samuel Gurrión como titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable en sustitución de José Luis Calvo Ziga, entre otras modificaciones.Al término de una conferencia de prensa realizada al interior del Palacio de Gobierno este día, el ejecutivo estatal tomó protesta a los nuevos funcionarios, quienes asumieron funciones de inmediato.Los otros cambios hechos por el gobernador son los del ex presidente municipal de Oaxaca, José Antonio Hernández Fraguas que asume como coordinador General de Enlace Federal y Relaciones Internacionales; Celestino Alfonso quien ya fungió como coordinador de Coplade y secretario de Salud fue nombrado secretario Ejecutivo del Gabinete; Míriam Liborio quien se desempeño anteriormente como secretaria de la Mujer asume el cargo de directora del Instituto Estatal de Educación para Adultos.La ex diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Laura Vignon asumió la dirección de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca; Donovan Rito también ex diputado local fue nombrado director General de Notarías; Claudio Ruiz Solana asumió el cargo de delegado Regional de Atención en Valles Centrales y finalmente, Saulo Chávez quien fuera delegado estatal de la desaparecida Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fue nombrado coordinador General de Asesores.El mandatario estatal habló durante la conferencia de la posibilidad de extender las fiestas de la Guelaguetza una semana más, y que en lugar de que sean dos semanas, se realicen tres, debido a la gran afluencia de visitantes nacionales y extranjeros que acuden al cerro del Fortín para participar del evento.Sin embargo, dijo, esta propuesta será presentada primero ante el Congreso del Estado, pero también se consultara a la sociedad oaxaqueña para que sea el pueblo el que decida, comentó.