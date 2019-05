Mure quinto menor en custodia de la Patrulla Fronteriza

El gobierno de Estados Unidos informó que un adolescente de 16 años de Guatemala murió el lunes en una estación de la Patrulla Fronteriza en el sur de Texas, convirtiéndose en la quinta muerte de un menor migrante desde diciembre.En un comunicado, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP por sus siglas en inglés) dice que sus agentes detuvieron al adolescente el 13 de mayo, cerca de Hidalgo, Texas, en el Valle del Río Grande, quien fue transferido el domingo a la estación de la Patrulla Fronteriza en Weslaco, Texas, a la espera de ser ubicado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.La declaración, firmada por el comisionado interino del CBP, John Sanders, indica que el adolescente fue encontrado inconsciente el lunes durante una revisión de asistencia social. Sanders expresó sus condolencias para la familia del menor que por ahora no ha sido identificado.“Los hombres y mujeres de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos están tristes por la trágica pérdida de este joven y enviamos nuestras condolencias a su familia. El CBP está comprometido con la salud, la seguridad y el trato humano de quienes están bajo nuestra custodia", dice la nota.La causa de la muerte no se conoce en este momento. La CBP dice que de acuerdo con la política de la agencia se ha iniciado una revisión del caso y se ha notificado a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.También se informa que el gobierno guatemalteco ha sido notificado, al igual que miembros del Congreso, de acuerdo a los procedimientos de la CBP cuando ocurre una muerte bajo custodia.La agencia promete publicar más detalles "según estén disponibles y sean apropiados", y dice que "garantizará una revisión independiente y exhaustiva de las circunstancias".La agencia no explicó por qué el adolescente había estado detenido durante una semana.La semana pasada, un niño de 2 años - también en custodia de la Patrulla Fronteriza - falleció después de que él y su madre fueron detenidos por ingresar ilegalmente al país.