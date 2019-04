Murió Alfonso Ramírez, la voz de ‘Aldebarán de Tauro’

Amigo, te nos adelantaste. Nunca olvidaré tantos buenos momentos. Descansa en paz, Alfonso Ramírez. pic.twitter.com/qCL65t68ql — Lalo Garza (@LaloGarx) 18 de abril de 2019

El actor mexicano Alfonso Ramírez, quien se encargó de poner su voz a Aldebarán de Tauro en Los Caballeros del Zodiaco, falleció a los 72 años.Fue a través de diversas cuentas de Twitter dedicadas al doblaje mexicano y también en la cuenta de Facebook del Museo de Saint Seiya donde se dio a conocer la noticia del deceso. Según su información, el actor se sometió a una cirugía hace poco tiempo, pero su situación se complicó.El actor de doblaje Lalo Garza compartió una imagen junto a Ramírez y lamentó a través de un mensaje en Twitter el fallecimiento de su colega.El imponente Aldebarán de Tauro aparecía en escena y entonces comenzaba a sonar la voz de Alfonso Ramírez, igual de dominante. El actor mostró todo su talento para interpretar al personaje en los capítulos que protagonizó en la saga de las 12 Casas.No fue el único personaje que interpretó. También pudo escucharse su voz en Afrodita de Piscis.Ramírez nació el 31 de octubre de 1946 y comenzó con su labor como actor de doblaje en México a finales de los años 80. Antes había estudiado arte dramático en la escuela de Miguel Córcega.Los Caballeros del Zodiaco no fue su único trabajo en el mundo del doblaje. Su voz sonó en la serie animada de Las Tortugas Ninja, en el personaje de La Mole en Los Cuatro Fantásticos y en Lionel Luthor de Smallville.Otra de sus interpretaciones más recordadas fue la de Jet Black en Cowboy Bebop.David Carradine, Harvey Keitel, Christopher Walken y Ron Perlman fueron algunos de los actores a los que Ramírez puso su voz en el doblaje al español de sus películas.Participó además en el redoblaje de varias cintas clásicas como La Pantera Rosa, El Exorcista, Star Wars y Atrapado sin Salida. Algunos de sus últimos trabajos de doblaje fueron en La Wedding Planner y Zoolander 2.No es la primera vez que la emblemática caricatura japonesa pierde alguna de las voces que dieron vida a sus personajes en el doblaje al español en México, país donde la serie se conoció como Los Caballeros del Zodiaco y no como Saint Seiya, su nombre original.En febrero de 2016 murió a consecuencia del cáncer el actor Jesús Barrero, quien se encargó de dar vida a Seiya, el caballero de Pegaso y protagonista de la historiacreada por el japonés Masami Kurumada en los años 80.La historia se publicó primero como manga (cómic japonés) en la revista Shonen Jump. Después se adaptó a la televisión en un anime que gozó de gran popularidad durante su transmisión en América Latina, en los años 90.Netflix produjo su propia versión de la historia de los caballeros que tratan de proteger a la diosa Atena y al mundo de las fuerzas malignas. Su serie no le trajo buenos comentarios por parte de los fanáticos de la caricatura.