Murió Christo Vladimirov, pionero del ‘arte envuelto’, a los 84 años

"Christo falleció hoy, el 31 de mayo de 2020, en su casa en la ciudad de Nueva York. Christo y Jeanne-Claude (su esposa) siempre han dejado claro que sus obras de arte en progreso continuarán después de su muerte. L'Arc de Triomphe, Wrapped (Proyecto para París) todavía se llevará a cabo del 18 de septiembre al 3 de octubre del 2021", señaló la pareja en su cuenta de Twitter.



Christo passed away today, on May 31, 2020, at his home in New York City. Christo and Jeanne-Claude have always made clear that their artworks in progress be continued after their deaths. L'Arc de Triomphe, Wrapped (Project for Paris) is still on track for Sept. 18–Oct. 3, 2021. pic.twitter.com/xHPURw60w2 — Christo and Jeanne-Claude (@ChristoandJC) May 31, 2020

Today Christo announced L'Arc de Triomphe, Wrapped (Project for Paris), on display April 6-19, 2020. For 14 days the Arc de Triomphe will be wrapped in 25,000 sq meters of silvery blue recyclable fabric and 7,000 meters of red rope. #ChristoParis pic.twitter.com/zOfhRhsqVH — Christo and Jeanne-Claude (@ChristoandJC) April 3, 2019

Due to the COVID-19 pandemic, Christo, @leCMN and the @CentrePompidou have jointly decided to postpone, by one year, "L'Arc de Triomphe, Wrapped," initially planned for the fall 2020. The new dates are: Saturday, September 18 to Sunday, October 3, 2021. #ChristoParis pic.twitter.com/rYXYXK8mrz — Christo and Jeanne-Claude (@ChristoandJC) April 30, 2020

.-, famoso por sus creaciones colosales basadas en envolver monumentos como eleno el, murió este domingo a los 84 años, indicaron sus cuenta oficiales en redes sociales.El artista, nacidoelen, falleció por causas naturales el 31 de mayo de 2020 en su domicilio deDesde joven,mostró interés por desarrollarse en el arte. Esto lo corroboró al matricularse y estudiar en la Academia de Bellas Artes de Sofía, en Bulgaria, desde 1952 hasta 1956. Pero poco a poco fue mostrando animadversión al, por lo que en 1957 huyó escondido en un camión hacíaLlegó ay siguió sus estudios en su, pero no duró mucho tiempo ahí; a los pocos meses se mudó a, donde vivió con dificultades monetarias, pues su labor pintando retratos no fue bien pagada.Pero en. Esta pieza lo catapultó al reconocimiento ya que tuvo un buen comprador, que lo enlazó con el artista francés Yves Klein y el crítico Pierre Restany. Además, ese mismo año conoció a la que se volvería su compañera amorosa y cómplice artística: Jeanne-Claude (1935 - 2009).La última propuesta creativa del búlgaro era empacar el, pero esa intervención se pospuso por la pandemia para el otoño del próximo año.Con su obra, el también identificado como uno de los máximos exponentes del, modificó y enriqueció el paisaje a lo largo de su más de medio siglo de carrera artística.Información por Milenio