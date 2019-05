Murió la actriz y cantante Doris Day a los 97 años

Doris Day, estrella de decenas de películas de los años cincuenta y sesenta, murió a los 97 años la madrugada del lunes en su hogar de Carmel Valley, California. Se retiró del mundo del espectáculo en sus 50 años para convertirse en una activista contra el maltrato animal.Doris Day Animal Foundation informó en un comunicado que la actriz y cantante de Hollywood estaba rodeada de amigos cercanos y explicaron que un cuadro grave de neumonía le causó la muerte. "Había gozado de excelente salud física para su edad, hasta que hace poco contrajo un caso grave de neumonía, que resultó en su muerte".Se convirtió en una estrella en 1956, cuando apareció junto a Jimmy Stewart en El hombre que sabía demasiado de Alfred Hitchcock. Luego participó en filmes como Quiéreme o déjame, Confidencias de medianoche, por la que recibió su única nominación al Oscar, o Pijama para dos.Doris Day también tuvo una gran carrera en la música. Fue galardonada con el premio Grammy Lifetime Achievement en 2008, y durante su vida, tres de sus canciones, "Sentimental Journey", "Secret Love" y "Que Sera Sera", fueron incorporadas al Grammy Hall of Fame.Recibió dos estrellas en el Hollywood Walk of Fame, una por su trabajo en cine y otra por su trabajo musical. En 2004, el entonces presidente George W. Bush le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad por su trabajo en favor de los animales, pero el miedo a volar hizo que se perdiera la ceremonia. Ese temor también la llevó a rechazar un Premio de la Academia honorario y el Premio al Centro de Honores Kennedy porque no podía viajar para recibirlos.Sin embargo, Day se consideró a sí misma "bendecida"."Me siento tan afortunada de haber podido entretener a la gente en los cines, es una vida increíble que he experimentado", dijo en un comunicado en su sitio web oficial.La menor de tres hijos, Day, nació como Doris Mary Ann Kappelhoff en 1922. En la década de 1930, atraída por la música y el baile, formó parte de un dúo de baile, pero eso terminó después de un horrible accidente. Su voz abrió la puerta a la actuación.Cuando su tercer marido, el productor de cine Martin Melcher, murió en 1968, Day se enteró de que él y su socio de negocios, Jerome Bernard Rosenthal, habían malgastado sus ganancias durante 17 años.