Murió el saxofonista Lee Konitz tras neumonía derivada por Covid-19

Escuchar Nota

Nueva York.- El saxofonista estadounidense Lee Konitz, leyenda del jazz y último miembro superviviente del equipo que grabó “Birth of the Cool” (1957) de Miles Davis, murió a los 92 años a causa de una neumonía provocada por el coronavirus Covid-19.



La muerte del artista, quien estaba siendo tratado en el hospital Lenox Hill de Nueva York, la confirmó su hijo Josh a la emisora pública de EU, la NPR.



Conocido especialmente por sus aptitudes para la improvisación, Konitz (Chicago, 1927) se inició musicalmente al piano siendo un adolescente y desarrolló una carrera de más de 70 años en la que publicó más de un centenar de álbumes a su nombre, hasta “Prisma” (2018), y en la que colaboró en la grabación de otra infinidad de discos con músicos como Chick Corea, Bill Evans o Charles Mingus.







Bajo esa faceta, fue uno de los nueve miembros de la banda que acompañó a Miles Davis entre 1949 y 1950, cuyo trabajo desembocó en el citado y emblemático “Birth of the Cool“.



Lee Konitz viajó por todo el mundo y fue distinguido como uno de los padres del conocido como “cool jazz” en la edición de 2013 del festival donostiarra Jazzaldia con el Premio Donostiako Jazzaldia.