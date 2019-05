Murió I.M. Pei, arquitecto que diseñó la pirámide del Louvre

I.M. Pei, cuyos diseños modernos y proyectos de alto perfil lo convirtieron en un de los arquitectos más prolíficos y conocidos del Siglo XX, murió a los 102 años, reportó el diario The New York Times.Pei, cuyo portafolio incluye una controvertida renovación del Museo Louvre de París y el Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland, falleció durante la noche, dijo su hijo Chien Chung Pei al periódico.Ieoh Ming Pei, hijo de un importante banquero en China, dejó su país en 1935 y se mudó a Estados Unidos, donde estudió arquitectura en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard.Luego de enseñar y trabajar para el gobierno estadounidense, fue contratado por un constructor de Nueva York en 1948 e inició su propia firma en 1955.Los museos, edificios municipales, hoteles, escuelas y otras estructuras que Pei construyó en todo el mundo muestran una precisión geométrica y una calidad abstracta con una devoción por la luz. Fueron erigidos en piedra, acero y vidrio, y al igual que en el Louvre, frecuentemente incluyó pirámides de cristal en sus proyectos.