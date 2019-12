Murió Irving Burgie, compositor que popularizó el Calypso en EU

Irving Burgie mas conocido como "Lord Burgess" ha fallecido a los 95 años, compuso la canción "Day-O" en 1955 que es recordada por está escena de "Beetlejuice". Como dato adicional su álbum "Calipso" fue el primer álbum en vender más de 1 millón de copias. DEP. pic.twitter.com/qPsYNHVT3x — JotaCe_42 (@JotaCe_42) 1 de diciembre de 2019

El compositor, cuya versión de la famosa canción caribeñacontribuyó a popularizar en 1956 laen Estados Unidos, murió a los 95 años, informaron este domingo medios locales.Burgie, quien nació en el distrito neoyorquino de Brooklyn en 1924,De madre barbadense, tras vivir una dura infancia en medio de la depresión económica de 1929, comenzó a dedicarse a la música después de la Segunda Guerra Mundial, al iniciar sus estudios en la academia Julliard de Nueva York.Su versión de la canción ‘Day O’, conocida también como, que fue interpretada en 1956 por su amigo Harry Belafonte en el disco Calypso, contribuyó a la divulgación de este género musical afrocaribeño.La canción, famosa por sus estrofas como “Trabajo toda la noche bebiendo un ron. La luz del día viene y me quiero ir a casa”, se convirtió en la, despertando el interés por este género musical del Caribe.La composición de Burgie, conocido también como Lord Burgess, dio también el salto a la gran pantalla, como la melodía principal de la banda sonora de la películaBurgie, que se describía a sí mismo como un “folclorista”, fue también el compositor del himno nacional de Barbados ‘In Plenty and In Time of Need’.Este sábado, la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, durante su discurso con motivo de la celebración del Día de la Independencia, pidió un minuto de silencio por el compositor.