Murió Max Wright, actor que daba vida al padre de familia en Alf

Max Wright, actor que interpretaba al padre de familia en la serie Alf, murió a los 75 años tras una larga batalla contra el cáncer, según informaron fuentes cercanas a la familia al portal estadunidense TMZ.De acuerdo con el sitio, el intérprete que fue diagnosticado con linfoma en 1995 falleció en su casa en Hermosa Beach, California.En la exitosa serie de televisión Alf, que fue emitida entre 1986 y 1990, Max Wright daba vida a Willie Tanner, el fraterno padre de familia, quien cierto día recibe la visita de un extraterrestre. A partir de ese punto de partida, los televidentes pudieron disfrutar cuatro temporadas de la serie.Wright también formó parte de producciones como Buffalo Bill, Cheers, Misfits of Science, Dudley y Norm, además de participar en películas como All That Jazz, Reds, The Sting II, Soul Man y The Shadow, entre otras.Tras empezar su carrera en Broadway, en 1975 consiguió su primer personaje para televisión gracias a la película In Fashion.