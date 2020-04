Murió por coronavirus, animadora de ‘El rey león’ y ‘La sirenita’

Escuchar Nota

“Ann Sullivan fue una mujer extraordinaria y resistente que persiguió su sueño de vivir en California y trabajar en Walt Disney hasta poder alcanzarlo. Cumplió su sueño y tuvo éxito gracias a su esfuerzo y perseverancia. Hay días buenos y días malos. Este fue uno de los días malos. Solo espero que haya algo más después de atravesar el túnel”, expresó Beitcher a Dealine.



En mundo del cine vuelve a estar de luto, ya que el 4 de abril el actor Jay Benedict murió por complicaciones tras padecer coronavirus. Ahora,de la Motion Pictures and Television Found (MPTF) en Woodland Hills, California, así lo informó esta organización en The Wrap.Con una carrera histórica en la animación, el CEO de la MPTF, Bob Beitcher, compartió unas palabras sobre la vida de Ann Sullivan y su irreparable pérdida.Ann Sullivan es la tercera persona en morir debido al coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19, en el asilo de la Motion Pictures and Television Found. Actualmente 13 residentes dieron positivo al virus. Por lo que Bob Beitcher reivindicó el compromiso del MPTF y aseguró que atenderá a los pacientes que han dado positivo.La artista originaria de Fargo, Dakota de Norte, estudió en el Art Center Collage and Design en Pasadena. En 1950, ingresó a Disney Studios donde se desempeñó como bocetista en el laboratorio de pintura, sin embargo más tarde abandonaría su labor en la compañía del personaje animado Mickey Mouse para formar una familia.En 1973 Sullivan decidió volver al mundo de la animación, pero esta vez se incorporaría en los estudios de, donde duraría un corto periodo para volver de lleno a Disney, donde se instaló en el departamento de tinta u pintura. Con el paso del tiempo, participaría en las producciones más emblemáticas de la era contemporánea de Disney Animation Studios, como El rey león y La sirenita, para el nuevo milenio colaboraría en las producciones comoSu trabajo también se puede ver en películas como Pocahontas, Hércules, Tarzán, Oliver y su pandilla, Fantasía 2000 y Las locuras del emperador.