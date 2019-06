Música para el verano

Saltillo, Coah.- En el terreno discográfico junio cierra con tres lanzamientos que, sin duda, estarán en la boca de muchos en fechas próximas. Se trata de los trabajos musicales más nuevos del polémico Chris Brown y del aclamado Thom Yorke así como un álbum recopilatorio más de la veterana popera Kylie Minogue. El primero sale al mercado hoy y el resto lo hará este viernes.Indigo es el hombre del noveno long play del rapero oriundo de Virginia, el cual, al igual que su antecesor, Heartbreak on a Full Moon, de 2017, contiene una larga lista de temas, 34 (más tres bonus) para serexactos.Tras colaborar con Tyga y J Balvin en el track bilingüe Haute, Brown fue sacando algunos de los cortes de Indigo, el primero de ellos fue Undecided al que siguieron Back to Love y los duetos Wobble Up (con Nicki Minaj y G-Eazy), No Guidance (con Drake) y el más reciente Heat (al lado de Gunna).El canadiense Justin Bieber colabora también en el álbum y lo hace en el tema Don’t Check on Me. Indigo, en palabras de Brown, trata sobre la energía, el amor, la luz, y lafelicidad.En otro tenor, tras luego de The Eraser (2006) y Tomorrow’s Modern Boxes (2014), el frontman de Radiohead aporta al mundo su tercera placa en solitario, Anima, la cual ve la luz tras la banda sonora del remake de la cinta Suspiria, que Yorke confeccionó en 2018.Anima compendia nueve tracks (más un bonus disponible sólo en vinilo), muestra de la evolución creativa del músico británico quien se unió al productor NigelGodrich.Destaca el hecho de que Anima sale a la luz a la par de un cortometraje homónimo que dirigió para Netflix el reputado cineasta Paul Thomas Anderson.La producción musical de Yorke está disponible físicamente en cd, doble vinilo negro y edición limitada en doble vinilo naranja con un libro de 40 páginas, con dibujos de Stanley Donwood y Dr Tchock.Finalmente, el tercer material imperdible es Step Back in Time: The Definitive Collection, el disco que reúne los más grandes éxitos de la diva australiana del pop.Este trabajo llega apenas siete años después de The Best Of, recopilatorio que Kylie publicó en 2012, luego del cual publicó dos discos: Kiss me Once (2014) y Golden (2018).Esta nueva compilación hace un repaso de la exitosa carrera de la cantante desde I Should be so Lucky, hit de 1987, hasta el indigo New York City, que descartara para Golden, pasando por los emblemáticos Can’t Get You Out of my Head, I Believe in You y All the Lovers.Step Back in Time está disponible físicamente en doble cd, así como en una edición de luxe con un libreto de 32 páginas, en doble vinilo, en una edición limitada de doble vinilo en verde menta, otra con formato gatefold en color negro y también en un doble cassette de edición limitada disponible en cinco colores.