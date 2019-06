My Chemical Romance prepara reencuentro, según Joe Jonas

Desde que se separaran en 2013, el retorno de My Chemical Romance ha sido una petición continua por parte de sus fans. Sin embargo, ahora parece que esa reunificación está ya en camino.Curiosamente ha sido Joe Jonas de los Jonas Brothers quien en una entrevista ha soltado el chisme asegurando que la agrupación está ensayando en un local al lado del suyo en Nueva York."Aparentemente estaban ensayando a nuestro lado en Nueva York. Creo que se habían separado así que ese es el chisme", ha dicho Joe Jonas a KISS FM.En febrero de este mismo año, el vocalista Gerard Way admitió que añoraba tocar con los chicos -de My Chemical Romance-, aunque aseguró que no creía que fuera a producirse realmente una reunión.Meses atrás el organizador del Warped Tour desveló que había intentado reunir al grupo para el 25 aniversario del festival, aunque tampoco lo consiguió.